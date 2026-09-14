Выход из депрессии и нейросеть деревьев: репортаж с «Маршрута зяблика»

Третий маршрут экотропы в лесопарке «Лебяжье» получился самым длинным - более 5,5 километров. Почему он получил свое название от птицы, какие удивительные природные секреты можно там открыть и как строительство завода спасло Глубокие озера - в репортаже «Татар-информа».
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