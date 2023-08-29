Военное обозрение

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В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить, почему из ЕГЭ исчезли произведения русских классиков

В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить, почему из ЕГЭ исчезли произведения русских классиков

Законодатели из нижней палаты российского парламента решили разобраться с вопросом исчезновения из перечня книг для подготовки к Единому государственному экзамену в 2024 году русских классиков.

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