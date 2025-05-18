Патрушев: Балтийский флот пресекает провокации морских сил недружественных стран

Виталий Невар/ТАСС Балтийский флот (БФ) в текущей военно-политической обстановке укрепляет свои позиции и пресекает провокации военно-морских сил недружественных стран, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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