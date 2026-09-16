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«Есть о чем подумать»: Гуллит поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч»

«Есть о чем подумать»: Гуллит поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Рууд Гуллит поделился своими мыслями о фаворитах в нынешней гонке за престижную индивидуальную награду.

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