Россия по итогам 2024 года вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли

В прошлом году Россия заняла третье место в мире по размеру торгового профицита, при этом Китай продолжает лидировать по этому показателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
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