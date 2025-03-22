Мечты ближе: подростки с 14 лет смогут открыть в Сбере вклад и накопительный счёт на специальных условиях

Сбер запустил вклад и накопительный счёт для подростков с 14 до 17 лет включительно. Новые сберегательные продукты полностью отвечают потребностям подрастающего поколения, с ними можно научиться грамотно распоряжаться финансами и приумножать сбережения, быстрее и проще копить на крупные покупки (технику, путешествия, образование и др.