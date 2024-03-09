« ». Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Риядом»

«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Рияд» на выезде со счетом 3:1 в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей после падения игрока «Аль-Хилаля» в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было.
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