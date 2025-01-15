Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе

Кандидат в госсекретари США Марко Рубио заявил, что Куба остается страной — спонсором терроризма, несмотря на решение действующего американского лидера Джо Байдена снять с островного государства этот статус.
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