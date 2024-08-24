Эксперт рассказал, как бороться с прокрастинацией

Причины прокрастинации глубже, чем обычная лень.Скотт Д. Клэри, ведущий подкаста «Истории успеха», утверждает, что прокрастинация — это не просто плохая привычка, она влечет за собой значительные издержки.
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