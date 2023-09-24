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Результаты полумарафона «Ростов Великий» 2023

В воскресенье 24 сентября в Ростове состоялся забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» – полумарафон «Ростов Великий».

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