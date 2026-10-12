Игорь Угольников начнет съемки фильма «Знамя Победы» в апреле 2027 года

Режиссер Игорь Угольников в апреле 2027 года планирует приступить к съемкам фильма «Знамя Победы» о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине в 1945 году.
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