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Культуромания

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Игорь Угольников начнет съемки фильма «Знамя Победы» в апреле 2027 года

Игорь Угольников начнет съемки фильма «Знамя Победы» в апреле 2027 года

Режиссер Игорь Угольников в апреле 2027 года планирует приступить к съемкам фильма «Знамя Победы» о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине в 1945 году.

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