"Это такие бабки, что вам и не снилось": Пронзительный пост Яны Поплавской, который стоит прочесть каждому

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Во время террористической атаки ВСУ по Белгороду с применением кассетных боеприпасов, в то время, когда гибнут невинные люди и уничтожаются жилые дома, по ТВ продолжают крутить "Новую волну", где выступают Пирожковы, Киркоровы, Лолиты и прочие.

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Комментарии
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Екатерина Самойлова Гавриченкова
во время войны тоже давались и концерты в городах и на фронт ездили артисты.. и те же артисты за свои деньги покупали танки и самолеты для фронта.. больше бесит не само действо, а присутствующие на нем лиц..едеи.. особенно те кто уже &quot;наплевали в колодец&quot; и снова пытаются из него напиться. а за это надо спрашивать с устроителей, да так чтобы впредь неповадно было приглашать некоторых скоморохов.
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2 час.
Борис Леонтьев
Вы правы. Только отчислять надо 95% причем всем и организаторам и каждому участнику всех подобных шоу.
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2 час.
Валерий Козьменко
И президент наверное за
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31 мин.

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