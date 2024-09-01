Во время террористической атаки ВСУ по Белгороду с применением кассетных боеприпасов, в то время, когда гибнут невинные люди и уничтожаются жилые дома, по ТВ продолжают крутить "Новую волну", где выступают Пирожковы, Киркоровы, Лолиты и прочие.
"Это такие бабки, что вам и не снилось": Пронзительный пост Яны Поплавской, который стоит прочесть каждому
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Екатерина Самойлова Гавриченкова
во время войны тоже давались и концерты в городах и на фронт ездили артисты.. и те же артисты за свои деньги покупали танки и самолеты для фронта.. больше бесит не само действо, а присутствующие на нем лиц..едеи.. особенно те кто уже "наплевали в колодец" и снова пытаются из него напиться. а за это надо спрашивать с устроителей, да так чтобы впредь неповадно было приглашать некоторых скоморохов.
Ответить
2 час.
Борис Леонтьев
Вы правы. Только отчислять надо 95% причем всем и организаторам и каждому участнику всех подобных шоу.
Ответить
2 час.
Валерий Козьменко
И президент наверное за
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии