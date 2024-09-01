"Это такие бабки, что вам и не снилось": Пронзительный пост Яны Поплавской, который стоит прочесть каждому

Екатерина Самойлова Гавриченкова

во время войны тоже давались и концерты в городах и на фронт ездили артисты.. и те же артисты за свои деньги покупали танки и самолеты для фронта.. больше бесит не само действо, а присутствующие на нем лиц..едеи.. особенно те кто уже "наплевали в колодец" и снова пытаются из него напиться. а за это надо спрашивать с устроителей, да так чтобы впредь неповадно было приглашать некоторых скоморохов.