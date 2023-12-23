Сергей Пенкин ради звания отменил концерт в Дубае

Певец должен был лететь в ОАЭ в эти выходные Фото: скрин из видео В начале декабря стало известно, что Сергей Пенкин, который на сцене уже не одно десятилетие, наконец-то получил звание Заслуженного артиста России.
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