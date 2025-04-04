МВД России публикует видео задержания предполагаемого организатора убийства, которое совершено более 30 лет назад

«Оперативники ГУУР МВД России и их коллеги из Республики Коми совместно с сотрудниками из региональных УФСБ России и СУ СК России задержали предполагаемого организатора убийства, которое совершено более 30 лет назад.
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