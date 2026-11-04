Автор вышедшей в 2018 году книги «Стандарт BTC» Сайфедин Аммус заявил, что BTC уже выполняет функцию средства обмена, а влияние волатильности на этот процесс, вероятно, будет снижаться.
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