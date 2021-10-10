На Камчатке сборный призывной пункт получил новое помещение

Новое помещение оборудовано в соответствии с нормами и требованиями руководящих документов по размещению призывников, администрации пункта и центра военно-врачебной экспертизы .
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