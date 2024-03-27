Вопрос жизни и смерти. Нужна ли смертная казнь в России?

Владимир Волжин К вопросу смертной казни нужно подходить дифференцировано. В свое время по делу маньяка Чикотило троих невинных расстреляли, лишь бы дело закрыть, т.к. оно было на контроле у САМОГО...

Элеонора Коган Террористов к пожизненному. А вот заказчику - смертную казнь.