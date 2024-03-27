Сергей Шахрай автор проекта действующей Конституции РФ: "На фоне теракта в «Крокус Сити Холле» возобновились дискуссии о возобновлении смертной казни в России.
Вопрос жизни и смерти. Нужна ли смертная казнь в России?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Волжин
К вопросу смертной казни нужно подходить дифференцировано. В свое время по делу маньяка Чикотило троих невинных расстреляли, лишь бы дело закрыть, т.к. оно было на контроле у САМОГО...
Ответить
9 час.
Элеонора Коган
Террористов к пожизненному. А вот заказчику - смертную казнь.
Ответить
8 час.
V K
Правильно или неправильно высказывается Шахрай, а место его - в тюрьме. Как и всех пособников Ельцина и "семьи". Такое вот моё субъективное мнение...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии