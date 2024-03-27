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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Вопрос жизни и смерти. Нужна ли смертная казнь в России?

Вопрос жизни и смерти. Нужна ли смертная казнь в России?

Сергей Шахрай автор проекта действующей Конституции РФ:  "На фоне теракта в «Крокус Сити Холле» возобновились дискуссии о возобновлении смертной казни в России.

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Комментарии
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Владимир Волжин
К вопросу смертной казни нужно подходить дифференцировано. В свое время по делу маньяка Чикотило троих невинных расстреляли, лишь бы дело закрыть, т.к. оно было на контроле у САМОГО...
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Элеонора Коган
Террористов к пожизненному. А вот заказчику - смертную казнь.
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V K
Правильно или неправильно высказывается Шахрай, а место его - в тюрьме. Как и всех пособников Ельцина и &quot;семьи&quot;. Такое вот моё субъективное мнение...
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