Когда мусульмане красят яйца: Схожие традиции разных культур

Когда мусульмане красят яйца: Схожие традиции разных культур

Есть известный анекдот про девушку из России, которая, выйдя замуж за мусульманина, научила весь гарем варить борщ, а на Пасху красить яйца.

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