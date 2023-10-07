Вагнер Лав: никогда не забуду победу над «Спартаком» со счётом 5:1, когда оформил хет-трик

Воспоминания от легенды ЦСКА.Воспоминания от легенды ЦСКА.Бразильский футболист Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА на позиции нападающего, поделился ожиданиями от игры 11-тура РПЛ, в которой столичные армейцы сыграют против «Спартака».