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В Турции сначала готовят боевиков, а теперь ждут Путина в гости на открытие АЭС

В Турции сначала готовят боевиков, а теперь ждут Путина в гости на открытие АЭС

 Вчера 2,5K прочитали Более абсурдной дружбы, как дружба между Турцией и Россией, сложно представить даже с учётом того, что политика, как известно, «грязное дело».

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Комментарии
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Лев Добрый
С таким безбашенным лидером, как султан, всё возможно!👀😜👈😱
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17 час.

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