В Волгограде мужчины избили знакомую кастетом и похитили, требуя 50 тыс. рублей

В Волгограде четверо мужчин избили и выкрали знакомую, дабы вымогать у нее денежные средства. Об этом стало известно из заявления Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.
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