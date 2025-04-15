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Глава РФПИ назвал продуктивной встречу Путина и Уиткоффа

Глава РФПИ назвал продуктивной встречу Путина и Уиткоффа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, посмотрев интервью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа телеканалу Fox News, отметил 15 апреля, что переговоры американского представителя с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге прошли продуктивно.

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