Госсекретарь США высказался о признании России «страной-спонсором терроризма»

В Соединенных Штатах продолжается истерия по поводу того, какая плохая Россия и что нужно делать, чтобы ее обуздать, хотя на деле это США уже стоят у российского порога, а не наоборот.
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