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В Госдуму внесли поправку о праве регионов определять модель МСУ

В Госдуму внесли поправку о праве регионов определять модель МСУ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли поправки ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления, предоставляющие возможность регионам самостоятельно определять модель самоуправления, сообщила пресс-служба Госдумы.

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