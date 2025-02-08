В Госдуму внесли поправку о праве регионов определять модель МСУ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли поправки ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления, предоставляющие возможность регионам самостоятельно определять модель самоуправления, сообщила пресс-служба Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии