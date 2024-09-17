Коснется всех – в магазинах откажутся принимать купюры с 16 сентября: неприятный сюрприз для россиян Ольга БезродняяВ эпоху цифровизации наличные купюры постепенно теряют свою актуальность, и это может создать проблемы для тех, кто продолжает хранить их годами.