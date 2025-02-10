Центробанк увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

Регулятор готовится контролировать эту практикуЦентробанк (ЦБ) зафиксировал резкий рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики, пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора.