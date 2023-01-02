Режиссер Сэм Мендес назвал Моуринью идеальным злодеем для «Джеймса Бонда»: «Никого более подходящего не найти»

Режиссер Сэм Мендес считает, что Жозе Моуринью мог бы сыграть злодея в картине о Джеймсе Бонде. Обладатель премии «Оскар» за лучшую режиссуру снял два фильма о знаменитом британском спецагенте – «Координаты «Скайфолл» и «Спектр».