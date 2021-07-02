Глава Адыгеи поручил обеспечить высокое качество питания во всех детских садах и школах республики

На заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Адыгея глава региона Мурат Кумпилов обсудил тему предотвращения поставок фальсифицированной пищевой продукции в образовательные учреждения республики.
На заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Адыгея глава региона Мурат Кумпилов обсудил тему предотвращения поставок фальсифицированной пищевой продукции в образовательные учреждения республики.
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