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Глава Адыгеи поручил обеспечить высокое качество питания во всех детских садах и школах республики

Глава Адыгеи поручил обеспечить высокое качество питания во всех детских садах и школах республики

На заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Адыгея глава региона Мурат Кумпилов обсудил тему предотвращения поставок фальсифицированной пищевой продукции в образовательные учреждения республики.

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