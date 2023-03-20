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Kyodo: Канада вместе с США, Южной Кореей и Японией хочет создать альянс против России и Китая

Kyodo: Канада вместе с США, Южной Кореей и Японией хочет создать альянс против России и Китая

Канада вместе с Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией хочет создать альянс против Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

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