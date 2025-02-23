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Reuters: Трамп за месяц у власти депортировал более 37 тыс. мигрантов

Reuters: Трамп за месяц у власти депортировал более 37 тыс. мигрантов

REUTERS/Carlos Barria Президент США Дональд Трамп за месяц у власти депортировал из Штатов 37 660 человек, что значительно меньше числа депортаций и возвращений, которые осуществил экс-лидер Америки Джо Байден.

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