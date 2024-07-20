Будущие медики проходят практику в больницах Поморья

Этим летом будущие медицинские работники осваивают на практике полученные теоретические знанияНапример, студентка третьего курса педиатрического факультета СГМУ Виктория Перетягина уже второй год выбирает местом для практики детскую больницу Северодвинска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии