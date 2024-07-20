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Будущие медики проходят практику в больницах Поморья

Будущие медики проходят практику в больницах Поморья

Этим летом будущие медицинские работники осваивают на практике полученные теоретические знанияНапример, студентка третьего курса педиатрического факультета СГМУ Виктория Перетягина уже второй год выбирает местом для практики детскую больницу Северодвинска.

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