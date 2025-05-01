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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймдиректор NieR: Automata и Astral Chain Такахиса Таура покинул PlatinumGames — новая NieR може...

Геймдиректор NieR: Automata и Astral Chain Такахиса Таура покинул PlatinumGames — новая NieR може...

Геймдиректор NieR: Automata и Astral Chain Такахиса Таура покинул PlatinumGames — новая NieR может находиться в разработкеРанее в сети также появлялись сведения о возможной работе Тауры над Astral Chain 2 для Nintendo Switch 2.

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