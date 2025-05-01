Геймдиректор NieR: Automata и Astral Chain Такахиса Таура покинул PlatinumGames — новая NieR може...

Геймдиректор NieR: Automata и Astral Chain Такахиса Таура покинул PlatinumGames — новая NieR может находиться в разработкеРанее в сети также появлялись сведения о возможной работе Тауры над Astral Chain 2 для Nintendo Switch 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)