Бостон – Торонто: прогноз на пятый матч 1 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5 Счет в серии 3 – 1 (5 : 1, 2 : 3, 4 : 2, 3 : 1) Угадывайте счет матчей и получайте бонусы В Бостоне команды выиграли по матчу, что было в пользу «Торонто Мейпл Лифс», но теперь они возвращаются в Массачусетс, где пятая игра серии может стать последней.