В Киеве заявили, что украинцы стали бояться людей в форме из-за действий военкоматов

КИЕВ, 8 февраля, ФедералПресс. Действия представителей отдельных военкоматов в рамках мобилизации привели к тому, что жители Украины стали бояться людей в форме, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
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