Результаты будут известны 20 июня В Петербурге начата проверка семян подсолнечника различных изготовителей и торговых марок после обращения депутата ЗакСа Андрея Рябоконя к руководителю Роспотребнадзора России.
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