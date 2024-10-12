В Киеве прошла облава на мужчин после концерта группы «Океан Эльзы»

Массовую облаву на слушателей группы «Океан Эльзы» после концерта провели мобилизационные комиссии при поддержке полиции в центре Киева, поздним вечером 11 октября сообщили многочисленные очевидцы и каналы, опубликовав видеофрагменты в Telegram.