В Киеве прошла облава на мужчин после концерта группы «Океан Эльзы»

Массовую облаву на слушателей группы «Океан Эльзы» после концерта провели мобилизационные комиссии при поддержке полиции в центре Киева, поздним вечером 11 октября сообщили многочисленные очевидцы и каналы, опубликовав видеофрагменты в Telegram.
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