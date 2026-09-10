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Спорт Уик-Энд

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Мнение футбольного физиотерапевта: Госпитализация при бронхите – тревожный звонок, Барко может выпасть из «Спартака» чуть ли не до ноября

Мнение футбольного физиотерапевта: Госпитализация при бронхите – тревожный звонок, Барко может выпасть из «Спартака» чуть ли не до ноября

Бывший врач-физиотерепевт футбольного клуба «Сочи», ныне врач-физиотерапевт «Динамо» (Санкт-Петербург) высказал свою точку зрения о сроках восстановления полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко: - Бронхит может быть вирусным или бактериальным.

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