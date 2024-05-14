Стоки отходов и нечистот в реки Новосибирска начнут блокировать до 1 июля-2024

Все выпуски в малые реки Новосибирска должны будут получить официальное разрешение. Рабочая группа по противодействию незаконному использованию водных объектов приняла решение о тампонировании выпусков в реки, у которых нет разрешительного документа.
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