Летний вокальный интенсив в Академии Талантов KRB с участием PIZZA, Зары и Виктории Дайнеко

С 23 по 29 августа в московском творческом центре Академии Талантов KRB состоялся «Летний вокальный интенсив», в ходе которого дети из Пензы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сахалина, Белгорода и других городов России в течение семи дней совершенствовали свои вокальные и актёрские навыки.