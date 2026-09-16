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Новости Липецка

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В Липецке 23-летняя девушка на «Дэу Матизе» сбила пенсионера

В Липецке 23-летняя девушка на «Дэу Матизе» сбила пенсионера

Вечером 15 сентября в Липецке на улице Космонавтов произошло ДТП.Вечером 15 сентября в Липецке на улице Космонавтов произошло ДТП: в 19 часов 23-летняя девушка за рулём «Дэу Матиза» совершила наезд на 76-летнего мужчину.

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