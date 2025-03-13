Идеальные поручни для ванной: Как выбрать лучший вариант?

Ванная комната – это место, где мы начинаем и заканчиваем свой день. Однако для людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и детей она может представлять потенциальную опасность из-за скользкой поверхности и высокой влажности.
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