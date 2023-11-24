В Крыму пройдёт девятое авторалли для ретро-автомобилей

С 1 по 5 мая следующего года в Крыму состоится девятое авторалли «Нахимов». В соревновании примут участие более 100 экипажей на классических машинах советского и иностранного производства, выпущенных не позднее 1992 года.
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