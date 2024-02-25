Неизвестные бои за Авдос: Смертный приговор выписан канадцам, полякам и грузинам

ФЮ

Фаина Юсупова

Наёмников не брать,а расстреливать на месте.Хватит желеть,они пришли убивать наших русских людей с детьми на нашу землю и как преступников на месте привести к исполнению,чтоб другим не захотелось.Мы итак простили после 1945 года пленным фюрера,а они теперь у власти как Шольц,Вербок и другие.Выростили на земле Украины бендерлвцев новых.Хватит быть добрыми!