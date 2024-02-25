Не секрет, что представители сил НАТО активно участвуют на стороне небратьев в боевых действиях. Одни управляют зенитными ракетными комплексами и реактивными системами залпового огня, другие состоят в штурмовых группах.
Неизвестные бои за Авдос: Смертный приговор выписан канадцам, полякам и грузинам
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Наёмников не брать,а расстреливать на месте.Хватит желеть,они пришли убивать наших русских людей с детьми на нашу землю и как преступников на месте привести к исполнению,чтоб другим не захотелось.Мы итак простили после 1945 года пленным фюрера,а они теперь у власти как Шольц,Вербок и другие.Выростили на земле Украины бендерлвцев новых.Хватит быть добрыми!
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12 час.
Сергей Догадин
Правильно, сколько наемник весит со всем обмундированием столько и золота должны нам отсыпать, и не важно дохлый наемник или нет.😀
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2 час.
Анатолий Анатольев
За чей СЧЕТ отправляют ТРУПЫ??????! Может уже хватит - деньги на ветер бросать?????!
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1 час.
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