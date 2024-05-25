Волны разрушили часть построенного американцами пирса в секторе Газа

Волны смыли часть американского плавучего пирса у побережья сектора Газа. Обломки конструкции, предназначенной для доставки гуманитарной помощи палестинцам, выбросило на берег в окрестностях израильского города Ашдод, сообщает 25 мая телеканал Al-Mayadeen.
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