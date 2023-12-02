Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Бузова-певица?Ольга Бузова заяв...
  • Владислав Петряев
    Автор этой статейки явно не способен на подобное поведение, предпочитая, очевидно, выпячивать на груди крест везде и ...Скандал с кепкой ...
  • Леонид -
    Азовское море- внутреннее море России. Чтобы атаковать со стороны Азовского моря, ракеты должны были пролететь, как м...Взрывы над Азовск...

Украина станет бесплатной свалкой опасных отходов для компаний из США

Украина станет бесплатной свалкой опасных отходов для компаний из США

Об этом с властями Украины договорился сын Сороса.Украина бесплатно выделит 400 кв км земель под свалку опасных отходов для компаний из США, об этом с властями страны договорился сын Сороса Александр, говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена, сообщает тг-канал РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх