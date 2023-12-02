Украина станет бесплатной свалкой опасных отходов для компаний из США

Об этом с властями Украины договорился сын Сороса.Украина бесплатно выделит 400 кв км земель под свалку опасных отходов для компаний из США, об этом с властями страны договорился сын Сороса Александр, говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена, сообщает тг-канал РИА Новости.