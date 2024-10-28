Кота с травмой глаза привезли в Нижний Новгород из Индонезии за 400 тысяч рублей

В Нижний Новгород на лечение привезли кота из Индонезии, сообщило котопёсокафе «Мурррчим».Лечение кота, его содержание в клинике Индонезии и перелёт оплатила девушка, которая работала в этой стране и прикормила там несколько котов в очень плохом состоянии.
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