Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 404 подписчика

В зоне СВО погиб доброволец из Камешковского района Дмитрий Баранов

В зоне СВО погиб доброволец из Камешковского района Дмитрий Баранов

Погибший боец служил стрелком в звании младшего сержанта.В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Камешковского района Дмитрий Баранов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Светлая память ГЕРОЮ😥😥😥😥😥🙏
Ответить
14 час.
НН
Надежда Никитина
Светлая память нашему защитнику.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх