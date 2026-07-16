ФСБ: арестованный в Киеве Жикович пытался организовать 20 терактов в России

Виталий Жикович, арестованный на Украине по подозрению в причастности к убийству Анастасии Березовской, которую в свою очередь подозревают в попытке убийства украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, был агентом главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и на протяжении двух лет пытался организовывать теракты в России.