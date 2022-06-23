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Глава Ханты-Мансийска Ряшин нашел работу экс-директору департамента строительства ХМАО Мыскина

Глава Ханты-Мансийска Ряшин нашел работу экс-директору департамента строительства ХМАО Мыскина

Бывший директор департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа Кирилл Мыскин, покинувший правительство из-за конфликта с новым заместителем губернатора ХМАО Азатом Ислаевым, получил пост от мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина.

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