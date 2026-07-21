Россия нашла, в чём "смерть западного Кощея": Секретное совещание в США вынесло миру приговор

На Западе бьют тревогу – ИИ-революция угрожает крахом сложившейся общественно-экономической системы. Глобалисты по этому поводу даже секретный семинар в Вашингтоне собрали, на котором в один голос согласились, что всё плохо.
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